Sonu gelmiyor! Kadıköy'de İETT otobüsü arızalandı Gündüz saatlerinde seyir halinde ilerleyen İETT otobüsünün, durağa yanaştığı sırada arkasından dumanlar yükseldiği görüldü. Arızalanan otobüs, vatandaşları mağdur etti.

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İstanbulluların çilesi bitmek bilmiyor.

CHP'nin yönetimine giren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, o zamandan bugüne toplu ulaşım arızalarıyla vatandaşları mağdur ediyor.

Her gün yeni bir arıza

Bir yandan metrobüsler, bir yandan metro ve bir yandan da İETT otobüsleri her gün yeni bir arızayla gündeme geliyor.

Bu nedenle okula ve işe gitmek isteyenler, hem trafik çilesine takılırken hem de ulaşım araçları nedeniyle mağduriyet yaşıyor.

Dumanlar yükseldi

Son olarak bir arıza olayı da Kadıköy ilçesinde yaşandı.

Kartal istikametine doğru seyir halinde olan otobüs, Şemsettin Günaltay Caddesi Durağı'na geldiği sırada arızalandı.

Aracın arkasından dumanlar çıkınca yolcular tahliye edildi.

Bir süre durakta bekleyen araç, vatandaşlar tarafından tepki gördü.