Sophia robot, dünyada ilk defa radyo yayıncılığı yapacak Bu zamana kadar dünya genelinde üretilen robotlar arasında insan görünümüne en yakın robot olan Sophia, Çamlıca Televizyon Kulesi’nden radyo yayını yapacak.

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İHA

Yapay zeka ürünü olan Sophia robot, dünyada ilk defa radyo yayıncılığı yapan robot olacak.

Sophia, 6-7 Temmuz tarihlerinde Cenevre’de yapılacak olan radyo yayınlarına Çamlıca Kulesi'nden katılarak dünyada ilk defa radyo yayıncılığı yapacak robot olacak.

Hong Konglu araştırmacıların geliştirdiği dünyaca ünlü ve Suudi Arabistan’ın, 25 Ekim 2016'da Riyad'da düzenlenen Geleceğin Yatırım Girişimleri adlı etkinlikte vatandaşlık verildiğini duyurduğu Sophia robot Türkiye’de.

Radyo yayını yapan ilk robot

İnsan görünümüne en yakın robot olarak tanıtılan Sophia, İstanbul’da bulunan Çamlıca Televizyon Kulesi’nden radyo yayını yapacak.

6-7 Temmuz tarihlerinde Cenevre’de yapılacak olan radyo yayınlarına İstanbul’dan katılacak olan Sophia’nın, dünyada radyo yayını yapan ilk robot olacağı belirtiliyor.

Yapay zeka robotunun yayın öncesinde Çamlıca Kulesi'nde basına tanıtımı yapıldı.

"Dünyada ilk defa canlı radyo yayını yapacak"

Çamlıca Kulesi Genel Müdürü Mustafa Önçırak, şu ifadeleri kullandı: