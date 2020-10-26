Sorgu Sual programı sunucuları kimdir? İşte Şevval Şahin'in zor anlar yaşadığı Sorgu Sual programı sunucuları

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Sorgu Sual programında yaşananlar sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. CNN Türk'te yayınlanan Sorgu Sual programının sunucuları kimdir merak ediliyor.

Şevval Şahin’in katıldığı ‘Sorgu Sual’ isimli program CNN Türk’te yayınlandı. Türkiye güzeli, kendisine sorulan bazı soruları bilememesi nedeniyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Şevval Şahin'i köşeye sıkıltırmaya çalışan ve 'küçümseyen' bir tavır takan sunucular Merve Şahin ve Melis Özcan merak konusu oldu.

SORGU SUAL PROGRAMI NEDİR?

Sorgu Sual programı, Türkiye çapında büyük şöhrete kavuşmuş ve kamuya mal olmuş kişilerin hayat hikayelerini, gerçek hikayelerini, haklarında merak edilenleri ortaya çıkarıyor.

Bu programda konukların kendilerine ayrılan 12 dakikaları var. Bu süre içinde sunucuların kendilerine yönelttiği soruları yanıtlayan konuklar, kendileri hakkında ilginç bilgiler de sunuyor.

Sorgu Sual programının sunucuları iki kişidir. Sunuculardan biri Merve Şahin'dir. Peki, Merve Şahin kimdir?

SORGU SUAL SUNUCUSU MERVE ŞAHİN KİMDİR?

Merva Şahin 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Tam adı ise Merve Yolal Şahin'dir.

Merve Şahin Beykent Üniversitesi’nde Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü’nü bitirdi.Mesleğe ilk olarak Star TV Ana Haber’de stajyerlik yaparak başladı.

Star TV'den sonra Bloomberg HT’de stajyer muhabir olarak çalışmaya başladı. Kasım 2019’dan beri CNN Türk televizyonunda editör olarak çalışan Merve Şahin, sağlık, eğitim, gündem gibi çeşitli konularda haberlere de imza attı.

Şimdilerde ise Sorgu Sual isimli programı sunuyor.

Instagram hesabı: @merveyolalsahin





SORGU SUAL SUNUCUSU MELİS ÖZCAN KİMDİR?

Melis Özcan da Merve Şahin gibi gazetecilik kökenli bir isimdir. Özcan uzun süredir CNN Türk kanalında çeşitli haberler imza atıyor.

Melis Özcan, Sorgu Sual programı ile ilk defa sunuculuk yapıyor.

ŞEVVAL ŞAHİN'E NE SORDULAR?

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, programda kendisine yöneltilen "İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?", "Atatürk'ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?", "Türkiye'de kaç coğrafi bölge var?" sorularına cevap veremeyerek zor anlar yaşadı.

Stüdyodaki gerilimi daha fazla yönetemeyen Şevval Şahin stüdyoyu terk etti. Bir süre sonra sakinleşerek stüdyoya geri dönen model program boyunca kendisine yöneltilen sorular karşısında zorlanmaya devam etti ve birçok soruyu yanıtsız bıraktı