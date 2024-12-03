İHA

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada ersin Erdemli ilçesindeki Sorgun Barajı'nın açılışına video konferans yöntemiyle katıldı.

Önce açılışa katılan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abulkadir Polat, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, milletvekilleri, il ve ilçe protokollerini selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra alkışlar eşliğinde tören alanında kurdele kesti.

"TOPLAMDA 61 BİN DEKAR TARIM ARAZİSİ SULANACAK"

Toplu açılış töreninde Mersin'den Sorgun Barajı'nın açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Vali Ali Hamza Pehlivan, şöyle konuştu:

Sorgun Barajı ile birlikte ilimizde toplam 14 tesisin açılışı bu vesile ile gerçekleştirilmiş oldu. Sorgun Barajı tabi geçtiğimiz yıl tamamlanıp su tutmaya başlamıştı, bu gün itibariyle, gövdesiyle ve bir barajda olması gereken donanımlarıyla birlikte inşaatı tamamlandı. Bu barajımızla birlikte, sulama kanallarının da tesisiyle toplamda, 61 bin dekar tarım arazisi sulanacak. bu sulanan tarım arazilerinden yaklaşık 50 bin insanımız yararlanacak, 12 bin civarında aile işletmesi, ailelerimiz, çiftçilerimiz bu su imkanından faydalanacak.

"38 MİLYON KİLOVAT SAAT ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Sorgun Barajının elektrik üretim kapasitesine sahip olduğuna da dikkat çeken Vali Pehlivan, şu ifadelerde bulundu:

Barajımız aynı zamanda elektrik üretim kapasitesine de sahip. Bu barajda 38 milyon kilovat saat elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirilecek. Sulama yoluyla tarıma katkısı ve elektrik enerjisi katkısıyla düşünülürse ekonomiye yıllık ortalama 600 milyon TL katkı yapması bekleniyor. Bu barajın gövde yüksekliği yaklaşık 105 metre, kret uzunluğu 460 metre uzunluğunda 60 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip büyük bir baraj. Dolayısıyla projenin büyüklüğü elbette ki maliyet büyüklüğünü de ortaya koyuyor. Toplamda 2,5 milyar TL ekonomik büyüklüğe sahip. Diğer 14 büyük tesisle birlikte bugün Mersin ilimizde toplam 3.9 milyar TL'lik yatırımın açılışı gerçekleştirilmiş oldu.

"HEM İLÇE EKONOMİMİZE HEM MERSİN EKONOMİMİZE CİDDİ KATKI SAĞLAYACAKTIR"

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ise, şöyle dedi: