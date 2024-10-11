Sorguya alınmıştı! Esmail Kani kalp krizi geçirdi

Haber Merkezi

İranlı tuğgeneral ve Kudüs Gücü komutanı Esmail Kani, İsrail ile istihbarat bağları sürdürdüğü şüphesiyle soruşturma altına alınıp Tahran'da sorgulanmaya alınmıştı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ İDDİASI

Sorgulama sırasında Kani'nin kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Sky News'in Arapça kolu, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutan ıEsmail Kani'nin İsrail ile iletişim kurduğundan şüphelenildiğini bildirdi.

Rapora göre, Kani bir istihbarat ihlaliyle ilgili sorguya çekildi ve soruşturma sırasında kalp krizi geçirdi, ardından hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Nasrallah'ın ölümünden itibaren İran Devrim Muhafızları, İsrail'in Hizbullah içerisine nasıl sızdığı ve liderlerin yerini nasıl belirlediği konusunda soruşturmalar başlattı.

Kaynaklara göre Kani, İsrail'in saldırısı sırasında, saldırının düzenlendiği noktada bulunmuyordu. Kaynaklar, soruşturmalar devam ederken Kani'nin gözaltında tutulduğunu ifade etti.

New York Times, Kani'nin saldırıdan önce Beyrut'taki Hizbullah karargahını ziyaret ettiğini bildirdi. Bu haftanın başlarında, Kani'nin yardımcısı Ariaj Masjedi, komutana iyi durumda olduğunu ve görevlerini yerine getirdiğini belirterek raporlara değindi.