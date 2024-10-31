Soruşturma esnasında Arif Güran'a gelen mesaj: Ben Narin

Haber Merkezi

Diyarbakır'da yürekleri yakan Narin Güran cinayetinin davası, 7 Kasım'da görülecek. Cinayetin aydınlatılması için yürütülen kapsamlı soruşturma sonucu hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.

Dava dosyasına giren yeni belgelere göre, olayın aydınlatılmasında önemli bir ipucu ortaya çıktı. Narin'in babasının telefonuna, kaybolduktan 5 gün sonra "Ben Narin" şeklinde bir mesaj geldiği tespit edildi. Jandarmanın yaptığı incelemede, mesajın gönderildiği telefon numarası belirlendi.

IĞDIR'DAN BİR KADIN GÖNDERDİ

İncelemeler sonucunda ekipler, mesajın Iğdır’da yaşayan G.E. isimli bir kadının telefonundan geldiğini tespit etti. Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün hazırladığı rapora göre, G.E.’nin son 5 gün içinde Diyarbakır’a seyahat etmediği ve telefonunun en son Iğdır merkezde sinyal verdiği tespit edildi. Kadının ev hanımı olduğu ve kasten yaralama, tehdit, hakaret gibi suçlardan adli kaydının bulunduğu bilgisi de dosyaya girdi.

SAVCI İŞLEM YAPMAMA TALİMATI VERDİ

Olayla ilgili hazırlanan tutanak, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına gitti. Savcı, baba Arif Güran’ın şikâyetçi olmaması durumunda herhangi bir işlem yapılmaması talimatını verdi. Savcıya göre, aile şikâyetçi olursa G.E. hakkında “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçundan soruşturma başlayacaktı.

ARİF GÜRAN ŞİKÂYETÇİ OLMADI

Jandarma, savcının talimatını Arif Güran’a iletti. Baba Güran, kızının kaybolmasıyla ilgili çaba harcadığını belirterek, şikâyet hakkını saklı tutmak kaydıyla mesajı atan kişiden şu an için şikâyetçi olmayacağını söyledi. Baba Arif Güran’ın şikâyetçi olmaması üzerine, Iğdır’dan atılan mesajla ilgili herhangi bir işlem yapılmayacağı açıklandı.