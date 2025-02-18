Soruşturma sonrası TÜSİAD'dan açıklama geldi

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) 13 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilen kongresi tartışmalara neden olmuştu.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras'ın hükümet ve yargı sistemine yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

TÜSİAD cephesinden yapılan açıklamalara tepkiler peş peşe gelirken TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

TÜSİAD'DAN YENİ AÇIKLAMA

Yaşananların ardından TÜSİAD'dan bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada ekonomik kalkınmanın ancak insan hakları temelli, katılımcı demokrasi ilkesini benimsemiş bir hukuk devleti ile kalıcı hale getirilebileceği bildirildi.

Açıklamada TÜSİAD olarak bağımsız ve tarafsız şekilde Türkiye’nin refahı ve kalkınmasına katkı sağlayacak konuları gündeme aldıkları belirtilerek, “Türkiye’nin dünyadaki rekabet gücünün yükselmesine katkı sağlıyor, uluslararası iş dünyasındaki temsil gücümüz ile ülkemizin yüksek menfaatleri doğrultusunda çalışıyoruz” ifadelerine yer verildi.

"ÜLKEMİZİN REFAHINA KATKI SAĞLAYACAK KONULAR GÜNDEMİMİZDE"

TÜSİAD'dan yapılan açıklama şöyle:

"TÜSİAD olarak tüzüğümüzdeki amaçlar doğrultusunda, her zaman ülkemizin kalkınması ve tüm toplumun menfaati hedefiyle, doğru olduğuna inandığımız tespit ve önerilerimizi demokratik kurum ve kurallara saygı ile katılımcı demokrasi ilkesi çerçevesinde şeffaflıkla paylaşıyoruz.



Ülkemiz için çalışan, üreten, istihdam sağlayan iş insanları ve sanayicilerin gönüllü birlikteliğini temsil eden TÜSİAD olarak; bağımsız ve tarafsız şekilde, ülkemizin refahı ve kalkınmasına katkı sağlayacak konuları gündemimize alıyoruz. Türkiye'nin dünyadaki rekabet gücünün yükselmesine katkı sağlıyor; uluslararası iş dünyasındaki temsil gücümüz ile ülkemizin yüksek menfaatleri doğrultusunda çalışıyoruz.

"ELEŞTİRİLER, TARTIŞMA KÜLTÜRÜNÜN ZENGİNLİĞİDİR"

Kamuoyunda derneğimize yöneltilen eleştiriler dahil her konunun dile getirilmesi, Türkiye'de tartışma ve demokrasi kültürünün zenginliği olarak görülmelidir.



Ekonomik kalkınmayı ancak insan hakları temelli, katılımcı demokrasi ilkesini benimsemiş bir hukuk devleti ile kalıcı hale getirebiliriz. Ülkemizi ileri taşıyacak ortak hedeflerimize bilgi, deneyim ve önerilerimizle katkıda bulunmak, ülkemize karşı sorumluluğumuzdur."

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