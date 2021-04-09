Sosyal ağ sağlayıcılarının temsilci ataması tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: "Yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı." dedi.

2020 yılında hayata geçirilen sosyal medya düzenlemesi ile Twitter, YouTube, WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sağlayıcılara, Türkiye'ye temsilci bildirme şartı getirilmişti.

BTK tarafından verilen sürenin dolmasının ardından, temsilci bildiriminde bulunmayan başta Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve Tiktok olmak üzere, platformlara 10 milyon ve 30 milyon TL olmak üzere iki adet ceza kesilmişti.

Geride kalan süreçte, başta Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve Tiktok olmak üzere sosyal medya devleri temsilci atamayı kabul etti. Ancak tek temsilci atamayan şirket Pinterest olarak açıklanmıştı.

Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı son sosyal ağ sağlayıcısı Pinterest de temsilci atayacağını bildirdi.



"TEMSİLCİ BİLDİRMEYEN KALMADI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: "Yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların karşılarında muhatap bulabileceğini, sosyal ağlardaki mağduriyetlerin daha hızlı giderileceğini vurgulayan Sayan, 1 Ekim 2020 itibarıyla başlayan süreçte kanunda kademeli olarak idari para cezası, reklam yasağı ve bant daraltma yaptırımları getirildiğini anımsattı.

Bant daraltma yaptırımı uygulanmadan sosyal ağların ülkeye gelmesinin sevindirici olduğuna dikkati çeken Sayan, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın haklarını korumak için yaptığımız düzenlemenin getireceği faydaları, ilerleyen dönemlerde çok daha net göreceğiz. Bu düzenlemeye öncülük eden başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve süreci yöneten Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na şükranlarımı sunuyorum.

Sosyal ağlara ilişkin düzenlemeyi, dünyanın birçok ülkesine örnek olacak şekilde 7253 sayılı Kanun'u hayata geçiren TBMM'ye ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum."

SOSYAL PLATFORMLARDAN İSTENEN ŞARTLAR

Sosyal medya platformlarından talep edilen şartlar ise şu şekilde:

Türkçe yapılan başvuruların Türkçe cevaplanması.

Kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlalinde başvurulara sosyal ağ sağlayıcı tarafından 48 saat içinde cevap vermesi.

Sosyal ağ sağlayıcıların, kişi başvurularına ilişkin 6 ayda bir rapor yayınlaması.

Mahkeme kararına rağmen, 24 saat içinde hukuka aykırı içerikleri çıkarmayan sosyal ağlar, doğacak zarardan sorumlu olacak.

Sosyal ağ sağlayıcılar, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alacak.