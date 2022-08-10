Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na Kürşad Arat atandı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Cevdet Ceylan, görevden alındı ve Ceylan'ın yerine, Kürşad Arat atandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) görev değişikliği yaşandı.

31 Ağustos 2021 tarihinde SGK Başkanlığı görevine Cevdet Ceylan vekaleten atanmıştı.

Görevini vekaleten yürüten Cevdet Ceylan, başkanlık görevinden alındı.

Kürşad Arat SGK'nın yeni başkanı oldu



DHA'nın haberine göre; Cevdet Ceylan'ın yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı olan Kürşad Arat'ın getirildiği öğrenildi.



Kürşad Arat kimdir

Kürşad Arat, 1971 Balıkesir doğumlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

1993 tarihinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

1995 yılında University of San Francisco’dan İşletme-Finans dalında yüksek lisans derecesi aldı.

1996 yılında Kısa Dönem Askerlik görevini müteakiben 1997 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda çalışmaya başladı.

Piyasalar, İletişim ve Dış İlişkiler, Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüklerinde ve Merkez Bankası Frankfurt Temsilciliğinde uzman yardımcısı, uzman, Müdür Yardımcısı ve kıdemli temsilcilik memuru kadrolarında 18 yıl boyunca çalıştı. Bu dönem boyunca, G-20, IMF, BIS, OECD, Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası, toplantılarında Bankayı temsil etmiş, 2012 yılında TBMM Dilekçe Komisyonu "Dövize Endeksli Konut Kredisi Mağdurları" komisyonunda görev almıştır.

2013-2015 yılları arasında hükümetler arası programın yürütülmesinde KKTC teknik heyetinde teknik heyet üyesi olarak ve programın 4'üncü gözden geçirmesinde mali sektör başkanı olarak görev yapmıştır.

Merkez Bankasındaki görevi sırasında; Türk-Rus Hükümetler Arası Karma Ekonomik Komisyonu altında kurulan Türk-Rus Bankacılık ve Finans Alanında İşbirliği Çalışma Grubu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu üyesi olarak çalışmıştır.

Ayrıca, Çin Halk Cumhuriyeti ve Pakistan ile imzalanan para takası anlaşmaları ve yerel paralar ile ticaret çalışma gruplarında görev almıştır. Aralık 2015-Ağustos 2016 arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Bakan Danışmanı olarak çalışmıştır.

2006 yılından itibaren ise ODTÜ İşletme Bölümünde, yarı zamanlı öğretim üyesi olarak ders vermektedir.

Halen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 06.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Bakanlık temsilcisi olarak Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır.









