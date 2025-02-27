Sosyal içerik üreticilerine yönelik KDV istisnasının kapsamı genişletildi

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Sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses ve video gibi içerikler paylaşan bireysel içerik üreticilerinin kazançlarına uygulanan KDV istisnasının kapsamı genişletildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Katma Değer Vergisi (KDV) genel uygulama tebliğinde değişiklik yapan düzenlemesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

İSTİSNANIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Tebliğe göre, 1 Ocak 2022'den itibaren sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişiler ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara konu teslim ve hizmetlere uygulanan KDV istinası, daha geniş bir alanı kapsayacak.

KURS VE EĞİTİM VERENLER DE DAHİL EDİLDİ

Buna göre 1 Ocak 2024 itibarıyla, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden kazanç sağlayan gerçek kişiler de istisna kapsamına dahil edildi.

Düzenlemeyle, içerik üreticileri ve bireysel dijital hizmet sunucuları için vergi avantajı sağlanarak, sektördeki faaliyetlerin teşvik edilmesi amaçlanıyor.