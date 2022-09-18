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    Sosyal konut projesinde ikinci etap ne zaman başlayacak?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'nden sonra gazetecilerle bir müjdeyi paylaştı..
    • 18.09.2022 - 13:37
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    Sosyal konut projesinde ikinci etap ne zaman başlayacak?

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bir müjde daha verdi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal konut projesinde ikinci etabın başlayacağını duyurdu.Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası ikinc etabın ne zaman başlayacağı sorusu gündeme geldi.

    Peki sosyal konut projesinde ikinci etap ne zaman başlayacak? İşte cevabı..

    Sosyal konut projesinde ikinci etap ne zaman başlayacak? #1

    İkinci etap ne zaman başlayacak?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal konut projesinin ikinci etabı hakkında yaptığı açıklamada "Seçimin ertesinde yeniden bir hamle yapılabilir. O zamana kadar da zaten bu inşaatların kabası bitmiş olur, yüzde 50-60 oranında ilerlenmiş olur. Çünkü orada işin tamamen bitmesi 1,5-2 yılı bulur.

    "Seçimden sonra yeni bir etabı inşallah başlatacağız" Allah nasip ederse seçimden sonra yeni bir etabı inşallah başlatacağız. Çünkü bizim arsa noktasında filan sıkıntımız yok. Arsa noktasında sıkıntı olmadıktan sonra, yeter ki iş yapacak bir iktidar olsun. İş yapacak iktidar da biziz." ifadelerini kullandı.


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