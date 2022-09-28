Sosyal konut projesine başvurularda dikkat edilmesi gerekenler

Bakanlık tarafından, 250 Bin Sosyal Konut Kampanyası'na başvuracak vatandaşlara, başvuru sürecinde dikkat etmeleri gereken hususlar açıklandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak adlandırılan 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi, milyonlarca vatandaşın ilgisini çekti.

Birçok vatandaşın başvuru yaptığı projeye ilişkin olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, başvuru aşamasında dikkat edilmesi gereken hususları bir kez daha vurguladı.

Vatandaşlara, başvurularının geçersiz sayılmaması için gerekli uyarılar yapıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ailelerin başvurularının iptal olmaması için dikkat edilmesi gerekenlere değinildi.

Eşlerden ikisi birden başvuru yaparsa kuraya giremeyecekler

250 Bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamındaki projelere; bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabileceği belirtilen Bakanlık açıklamasında, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvuruların her ikisinin de geçersiz sayılacağı ve kuraya katılamayacakları vurgulandı.

Çocuklar, ailelerinden bağımsız başvuruda bulunabilecekler

18-30 yaş arası çocuklar ise ailelerinden bağımsız olarak bireysel başvuruda bulunabilecek.

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Başvurunun iptal edilmesi için başvuru bedeli iade alınacak

Eşlerin ikisinin birden başvurması durumunda eşlerden birinin başvurusunu iptal etmesi gerekiyor. Başvurunun iptal edilmesi için; başvurulan proje hangi bankadaysa ona müracaat edilmesi; Ziraat Bankası tarafından işlemleri gerçekleştirilen proje ise başvuru bedelinin Ziraat Bankası Şubelerinden; Halk Bankası tarafından işlemleri gerçekleştirilen proje ise başvuru bedelinin Halkbank şubelerinden, ATM’lerinden veya www.halkbank.com.tr internet sitesi üzerinden alınabileceği belirtiliyor.

Başvuru bedelini verilen süre içerisinde e-Devlet’ten yatırmayanlar başvuru sürecini tekrar başlatabilecek

Bu arada e-Devlet başvurularında kendisine verilen süre içerisinde başvuru bedelini yatırmayanların başvurusu iptal edilmektedir.

Bu durumda olan kişiler, e-Devlet üzerinden tekrar başvuru sürecini başlatarak veya banka şubelerinden başvurularını tamamlayabilir.