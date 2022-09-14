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    Sosyal konut projesine başvuru sayısı 207 bini geçti

    Sosyal konut projesine başvuru sayısı 207 bini geçti

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesinde başvuru sayısının 207 bini geçtiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2022 - 11:59
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 12:44
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    Sosyal konut projesine başvurular bugün itibarıyla başladı.

    Uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi, e-Devlet, Halkbank ve Ziraat Bankası aracılığıyla başvuru yaptı.

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvurulara ilişkin ilk sayıları paylaştı.

    Vatandaşlardan yoğun talep

    Buna göre 207 bini geçen bir başvuru sayısına ulaşıldı.

    Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek için e-Devlet üzerinden başvuruları kademeli olarak alınıyor.

    Bugün TC kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 2,4,6,8 numaralar da sırasıyla yarından itibaren başvurabilecek.

    Vatandaşlar sosyal konut projesi için başvurularını yapmaya başladı VİDEO

    19 Eylül'de itibarıyla tüm vatandaşlar başvurabilecek

    19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar başvurularını iletebilecek.

    Sosyal konut projesine başvuru sayısı 207 bini geçti #1

    Konut fiyatları

    Öte yandan konut fiyatları şu şekilde:

    2+1 konut:  608 bin lira (2 bin 280 lira taksit, 240 ay vade)

    3+1 konut: 850 bin lira (3 bin 187 lira taksit, 240 ay vade)

    Başvuru bedeli: 500 lira

    Sosyal konut projesine başvuru sayısı 207 bini geçti #2

    Arsa fiyatları

    350-500 metrekarelik arsalar: 192 bin 500 lira (1604 lira taksit, 10 yıl vade)

    Hisseli parseller: 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla (937 liradan başlayan taksit, 10 yıl vade)

    Başvuru bedeli: 500 lira

    Sosyal konut projesine başvuru sayısı 207 bini geçti #3

    İş yeri fiyatları

    350-350 bin liradan başlayan fiyatlarla (2 bin 633 liradan başlayan taksit, 120 ay vade)

    Başvuru bedeli: 2 bin lira

    Sosyal konut projesine başvuru sayısı 207 bini geçti #4


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