Sosyal medya dolandırıcılarının kapora tuzağı

Ev hanımlarını hedef alan dolandırıcılar İŞKUR adını kullanarak güven sağlayıp, işi kabul eden kişilerden kapora istedi. Çeşitli bahanelerle malzeme göndermeyen şahıslar yüzlerce kişiyi dolandırdı.

Sosyal medya dolandırıcıları bu kez İŞKUR adını kullanarak yüzlerce kişiyi dolandırdı.

Açtıkları hesaplarla nikah şekerş, mum, sabun, tel toka ve kulak çubuğu gibi ürünlerin evde paketlenmesiyle ek gelir elde etmeye çalışan dolandırıcılar, bu kez ev hanımlarına dadandı.

İş öncesi kapora talebi

Dolandırıcılar, gönderecekleri ürünlere karşılık kapora talebinde bulunuyor.

Kapora olarak gönderilen paraların hesaplarına yatmasının ardından, çeşitli bahanelerle bir süre ürünleri göndermeyerek vatandaşları oyalayan dolandırıcılar, daha sonra kullandıkları hesapları silip, ortadan kayboluyor.

İkna edebilmek için para fotoğrafı gönderiyorlar

Dolandırıcılar, vatandaşları tuzaklarına çekmek için iknaya büyük önem verirken, para fotoğrafları ve bazı kişilerin bu işten gelir elde ettiğine dair videolar paylaşıyor.

Güven sağlamak için profil fotoğraflarında ve paylaşımlarında İŞKUR'un adını ve logosunu kullanan dolandırıcılar, son dönemde başta ev hanımları olmak üzere yüzlerce kişiyi mağdur etti.

TC kimlik numaralarını ele geçiriyorlar

Mağdurların TC kimlik numaraları ve kimlik bilgilerini de elde eden dolandırıcıların, bu bilgileri kullanarak ilerleyen süreçte yeni mağduriyetlere neden olma ihtimali de bulunuyor.

Şikayetlerin artması üzerine harekete geçen İŞKUR, ilgili hesapların kapatılmasını talep ederken, vatandaşları https://www.iskur.gov.tr/ adresi haricinde yayımlanan kaynağı belirsiz iş ilanlarına itibar edilmemesi konusunda uyardı.