Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş ölü bulundu

28 yaşındaki Yağmur Taktaş, 'İşte Benim Stilim' isimli televizyon yarışmasıyla ünlendi.
Kısa sürede geniş bir hayran kitlesi olan sosyal medya fenomeni Taktaş, paylaşımlarıyla da dikkat çekti.
Cansız bedeni bulundu
Adanalı fenomenden acı haber geldi.
Taktaş, geçen haftalarda ABD’de kaldığı evde ölü bulundu.
Adana'da toprağa verildi
Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılan Taktaş’ın cansız bedeni, önceki gün hava yoluyla getirildiği Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Ailesi sevgilisinden şikayetçi
Taktaş’ın ailesi, daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi A.C.F.’den şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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