Sosyal medya fenomenleri mercek altında: Rabia Toprak nasıl zenginleşti Dilan Polat ile Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından sosyal medya fenomenlerinin servetleri sorgulanmaya başladı. Bu isimlerden biri de Rabia Toprak. Peki Rabia Toprak 3 yılda bu serveti nasıl inşa etti?

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Lüks arabalar, havalarda uçuşan paralar, ultra lüks tatiller...

Sosyal medyada kısa süre içerisinde milyonlarca takipçiye ulaşan sosyal medya fenomenleri, bu ışıltılı hayatları yaşamak için parayı nereden buluyor.

Son zamanlarda fazlasıyla tartışılır hale gelen isimlerin başında Dilan Polat geliyordu.

MASAK fenomenlerin peşinde

MASAK'ın incelemelerinin ardından harekete geçildi ve Dilan Polat ile Engin Polat tutuklandı.

Şimdi gözler diğer sosyal medya fenomenlerinde.

Bu isimlerden arasında Rabia Toprak da yer alıyor.

Toprak, 2020 yılında bir köy evinde ev yemekleri yaparak fotoğraf paylaşıyordu.

Aradan geçen 3 yılın sonunda bambaşka bir konuma geldi.

Peki Rabia Toprak bu servete nasıl ulaştı?

Bu paralar nereden geliyor

Sosyal medya fenomenleri hakkında peş peşe kara para aklama soruşturmaları açılıyor.

Kara para soruşturması geçiren fenomenlerin birçoğu Gürcistan'a ya da Dubai'ye tatile giden isimler.

Rabia Toprak'ın da Dubai'den belli aralıklarla paylaşımlar yapıyor olması, şüpheleri üzerine çekti.

Rabia Toprak gibi birkaç isim daha gündemde.

Sosyal medya kullanıcıları, bu isimler hakkında soruşturulma açılmasını istiyor.

2020 ile 2023 arasında bir anda büyük servete ulaşarak şatafatlı bir hayat yaşamaya başlayan isimlerle ilgili emniyetin tetikte olduğu ifade ediliyor.

Dilan Polat da ilk günlerde paranın kaynağının güzellik merkezleri olduğunu ifade ediyordu.

Ancak yapılan incelemelerde kaynağı belli olmayan paraların olduğu MASAK tarafından tespit edilmişti.