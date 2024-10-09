Sosyal medya platformunda suç unsuru içerikli videoları düzenleyenlere yönelik operasyon

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Güvenlik güçleri, toplumun güvenliğini sağlamak için operasyonlarına aralıksız sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı, suç unsuru içerikli videoları düzenleyenlere yönelik gerçekleştirilen operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

SUÇ İÇERİKLİ VİDEOLARI DÜZENLEYEN ÇOCUK MUHAFA ALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

ÇALIŞMALARA YÖNELİK DETAYLARI

B.T. ve A.D.C.’nin ifadeleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacaktır.



Milli ve manevi değerlerimiz aşağılayan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, cinsel istismara neden olan siber zorbalıklar yapanlara göz açtırmayacağız.



Çocuklarımızı kötülüklerine ve sapkın düşüncelerine alet edenler, hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar, onları bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz.