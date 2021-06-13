Sosyal medyada aşı karşıtlarının ilginç paylaşımları

Aşılama ile birlikte salgının kontrol altına alındığı Türkiye’de bazı sosyal medya kullanıcıları, aşı karşıtlığına büründü. Yapılan paylaşımlarda aşının teknoloji ile olan ilişkisine dikkat çekildi.

Dünyada milyonca kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs salgınını birçok ülke kontrol altına aldı.

Bu, önce tedbir sonra da aşılar sayesinde oldu.

Türkiye’de de durum aynı. Geçtiğimiz aylarda pik yapan virüs, hem vaka hem de vefat sayısını ikiye katlarken; aşılama ile bu sayı kısa süre içerisinde en aza indirgendi.

Bu kapsamda bugüne kadar 33 milyondan fazla aşı yapıldı.

AŞI KARŞITLARI SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRIYOR

Ancak aşının salgının seyrini büyük ölçüde değiştirdiği rakamlara yansımasına rağmen, hala buna karşı olanlar mevcut.

Özellikle sosyal medyadaki aşı karşıtları, birbirinden ilginç kampanyalar yürütüyor.

Hem takipçi sayısını artırmak hem de popülerlik adına yapılan paylaşımlar gün geçtikçe yayılırken; atılan bir tweet ‘bu kadarına da pes’ dedirtiyor.

“BLUETOOTH’TA BU DEĞİŞİK NUMARALAR VAR”

Bir Twitter kullanıcısı, aşı olan tanıdıkları ile ilgili “Arkadaşlar aşı olmuş yengem ve bir yaşlı teyzemin yanındayım o sırada Bluetooth açık kalmış kapatayım dedim baktım Bluetooth’ta bu değişik numaralar var eve geldim bu numaralar yok. Bence aşı olanlarda oyun büyük Allah'a sığınırım.” diye yazdı.

Bu paylaşım, bir yandan beğeni aldı bir yandan da eleştiri yağmuruna tutuldu.