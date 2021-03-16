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Sosyal medyada babası tarafından tacize uğrayan kız koruma altına alındı

Sosyal medyada babası tarafından tacize uğrayan kız koruma altına alındı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kızına taciz içerikli hareket ve söylemlerde bulunan H.T.'nin görüntüleri üzerine çocuğun Bakanlık tarafından koruma altına alındığını açıkladı.