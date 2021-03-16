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    Sosyal medyada babası tarafından tacize uğrayan kız koruma altına alındı

    Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kızına taciz içerikli hareket ve söylemlerde bulunan H.T.'nin görüntüleri üzerine çocuğun Bakanlık tarafından koruma altına alındığını açıkladı.
    • İHA
    • 16.03.2021 - 02:41
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    Sosyal medyada babası tarafından tacize uğrayan kız koruma altına alındı

    Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, H.T. isimli kişinin kızına fiziki ve sözlü tacizde bulunduğu görüntüler tepki çekti.

    H.T.'nin, TikTok uygulamasından takipçileri ile paylaştığı görüntüyü gören sosyal medya kullanıcıları tepki göstererek, tutuklanmasını istedi.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, görüntünün ortaya çıkmasının ardından hemen harekete geçildiği belirtildi.

    KORUMA ALTINA ALINDI

    Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Sosyal medyada, kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi ile ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiştir. Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir."

    Sosyal medyada babası tarafından tacize uğrayan kız koruma altına alındı #1

    Sosyal medyada babası tarafından tacize uğrayan kız koruma altına alındı #2

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