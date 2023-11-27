Sosyal medyada her yeni günde bir başka gündem konuşuluyor.
Siyasetten gündelik yaşama kadar her konunun ele alındığı sosyal medyaya düşen bazı konular ise viral oluyor.
Bu kez "X"te sıkça konuşulan konu, bir çiftin romantik anları oldu.
Sevgilisini kucağında taşıdı
Yurt genelinde sağanak etkili olurken kız arkadaşının ayaklarının ıslanmasını istemeyen kişi, onu kucağına aldı.
Bu esnada evinden çifti gören bir sosyal medya kullanıcısı ise bu anları kayda aldı.
Erkek arkadaşın sevgilisini taşıyarak karşıya geçirdiği anları kayda alan kullanıcı, bu anları hesabından paylaştı.
"Çok tatlısınız"
"Aşka olan inancımı kaybettikten sonra karşıma çıkan manzara" notuyla paylaşılan görüntülerin arkasında "Çok tatlısınız" seslerinin yükseldiği de duyuldu.
Video çok geçmeden sosyal medyada dolaşıma girdi.
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