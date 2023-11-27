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Sosyal medyada bu kez romantizm dolaşıma girdi! Sevgilisi ıslanmasın diye kucağında taşıdı...

Sosyal medyada bu kez romantizm dolaşıma girdi! Sevgilisi ıslanmasın diye kucağında taşıdı... En çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan X'te dolaşıma giren olayda, kız arkadaşı ıslanmasın diye kucağına alarak yolun karşısına geçiren kişi takdir topladı.