Sosyal Medyada depremle ilgili provokasyon içerik paylaşan 651 kişiye adli işlem yapıldı Emniyet Genel Müdürlüğü, depremlerin ardından sosyal medyada provokasyon içerikli paylaşım yapan 1139 hesap yöneticisinden 651'i hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu.

Yaşanan depremlerde vatandaşlar birbirinin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Öte yandan sosyal medya hesablarında vatandaşa yalan ve provokasyon içerik paylaşanlara karşı sanal devriyeler devam ediyor.

1139 hesap yöneticisine işlem yapıldı

Depremlerin ardından toplumda korku ve panik yaratmak amacıyla sosyal medya platformlarından provokasyon yaptığı değerlendirilen 1139 hesap yöneticisinden 651'i hakkında adli işlem başlatıldı.

Devriye devam ediyor

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 sanal devriye faaliyetleri yürütülüyor.

29 kişi tutuklandı

Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan 157 şüpheliden 29'u tutuklandı.

81 internet sitesi kapatıldı

Öte yandan, depremzedelere yardımda bulunmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu belirlenen ve "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 81 internet sitesinin kapatılması sağlandı.

15 hesap hakkında işlem yapıldı

Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemler yapıldı.

6 kripto cüzdan donduruldu

"Deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdanı da donduruldu.