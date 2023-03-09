Sosyal Medyada depremle ilgili provokasyon içerik paylaşan 651 kişiye adli işlem yapıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu.
Yaşanan depremlerde vatandaşlar birbirinin yaralarını sarmaya çalışıyor.
Öte yandan sosyal medya hesablarında vatandaşa yalan ve provokasyon içerik paylaşanlara karşı sanal devriyeler devam ediyor.
1139 hesap yöneticisine işlem yapıldı
Depremlerin ardından toplumda korku ve panik yaratmak amacıyla sosyal medya platformlarından provokasyon yaptığı değerlendirilen 1139 hesap yöneticisinden 651'i hakkında adli işlem başlatıldı.
Devriye devam ediyor
EGM'den yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 sanal devriye faaliyetleri yürütülüyor.
29 kişi tutuklandı
Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan 157 şüpheliden 29'u tutuklandı.
81 internet sitesi kapatıldı
Öte yandan, depremzedelere yardımda bulunmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu belirlenen ve "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 81 internet sitesinin kapatılması sağlandı.
15 hesap hakkında işlem yapıldı
Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemler yapıldı.
6 kripto cüzdan donduruldu
"Deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdanı da donduruldu.