AK Partili gençlere uygulanan baskı video ile anlatıldı Bir üniversite kantininde 4 öğrenci arasında geçen diyaloglar, muhaliflerin uyguladığı mahalle baskısını net bir şekilde ortaya koyuyor.

ensonhaber.com

Türkiye'de muhaliflerin uzun yıllardır dilinden düşürmediği bir söylem var: Baskı altındayız, istediğimizi söyleyemiyoruz.

Oysa gerçekler tam aksi yönde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisini açıklayan bir ünlü isim anında linç ediliyor.

Gençlerin ortamlarında da AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen anında dışlanıyor.

Gençler arasında yaşanan bu gerçek, bir video ile anlatıldı.

Videoda, sipariş verirken "Tuz, limon, soda" demekle "Churchill" demenin bile farklı algılandığı gösteriliyor.

Masada oturan gençlerden biri; hükümetin gençlerin istediği her şeyi yaptığını peş peşe sıralıyor: "Spor dedik oldu, yurt dedik oldu, internet dedik oldu. Kredilerden faiz kalksın dedik, taksitler ertelensin dedik oldu."

Bunun söylenmesi üzerine masada bir anda soğuk rüzgarlar esiyor.