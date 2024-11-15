Sosyal medyada hakaretten para kazanan ünlüler listesi

Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Paket, hakaret suçlarına ilişkin de düzenleme içeriyor.

Bu kapsamda sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alındı.

Yeni düzenlemeyle birlikte, sosyal medyada kendilerine gelen hakaretleri adeta geçim kapısına çeviren ünlüler ve bu hakaretleri belirleyerek muhataplarını dava açmaya teşvik eden avukatların düzeni bozulmuş oldu.

EN ÇOK DAVA AÇAN ÜNLÜLER

Konuyu köşesinde irdeleyen gazeteci Zafer Şahin, düzenleme ile birlikte gelen yenilikleri ve bu alanda en çok dikkat çeken davaları aktardı.

"Sosyal medyadan hakaret suçunda artık mağdur ve failin uzlaştırılması yoluna gidilmeyecek. Şikayet olması durumunda Savcılık, günlük 100 TL’den para cezası verecek ve ön ödeme tebligatı çıkaracak." diyen Şahin, sosyal medya hakaretleri dolayısıyla en çok dava açan ünlüleri sıraladı.

Dava sayılarının çokluğu dikkat çekti.

Buna göre,

"KENDİNE ZORLA HAKARET ETTİREREK..."

Şahin, yazısında hak arayışını sektöre çeviren ünlü ve avukatlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Yeni düzenlemeyle sosyal medya, dijital mecralar, yazılı ve görsel medyada hakaret suçu ön ödeme kapsamına alınıyor ve hakaret eden kişi bir para cezasına çarptırılıyor. Bundan kaçış yok.



Hakarete uğrayan kişi ise ayrıca Adliye Mahkemesi’nde tazminat davası açabiliyor. Düzenlemeyle özellikle sosyal medya ve dijital mecralar üzerinden işlenen hakaret suçlarının azalması ve caydırıcılık sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca suçun 5 yıl içinde yeniden işlenmesi halinde ön ödeme hükümleri uygulanmayacak ve fail hakkında doğrudan kamu davası açılacak.



Sosyal medyadan sürekli hakarete uğrayan biri olarak ben düzenlemeyi olumlu buluyorum. Özellikle gençlerin bir anlık heyecan ya da öfkeyle işledikleri hakaret suçunun bedelini hayatları boyunca çekmesine gönlüm razı olmuyor. Hem bu sebeple hem de kendilerine adeta zorla hakaret ettirerek bu işi paraya tahvil edenlere bir dur denilmesi vakti gelmişti.



Bu düzenlemeden sonra da uslanmayıp insanlara sosyal medyadan hakarete devam edenler muhakkak olacaktır. Onlar da kendileri bilir. Yeni düzenleme özünde eskisine göre bu yolu tercih edecekler için daha ağır sonuçlar doğurabilir. Biz önden uyarmış olalım.