Muz yiyen 45 Suriyeli hakkında sınır dışı kararı

Sosyal medyada provokatif muz görüntüsü paylaşımı yapan 45 Suriyeli, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

Sokak röportajındaki “Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz?” söylemi üzerine sosyal medyada provakatif paylaşımlarda bulunan Suriyeliler polis ekiplerini harekete geçirmişti.

Görüntülerde sırayla muz yiyen Suriyeliler, tek tek tespit edilerek farklı illerde operasyonlarla gözaltına alınmıştı.

45 SURİYELİ SINIR DIŞI EDİLECEK

Bu kapsamda yakalanan 45 yabancı uyruklu şahıs, adli işlemlerin ardından geri gönderme merkezlerine gönderildi.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI: İDARİ GÖZETİM ALTINDALAR

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna bağlı Göç ve Uyum Alt Komisyonu'nda düzensiz göçle mücadele konusunda genel bilgi veren Başkan Yardımcımız, kendisine yöneltilen sosyal medyada paylaşılan provokatif muz görüntüleri ile ilgili bir soruya cevap verirken sorunun cevabı yazılı olarak istenmiş, sözlü cevap yarım kalmış bu da kamuoyuna yanlış yansıtılmıştır. Bahse konu provokatif paylaşımları yapan 45 yabancı uyruklu şahıs tespit edilmiş, bu şahıslar adli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmiştir. İşlemleri devam eden 45 yabancı uyruklu şahıs halen Geri Gönderme Merkezlerinde idari gözetim altında bulunmaktadır." denildi.

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