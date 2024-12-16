Sosyal medyada öğretmen maaşı tartışması

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Yeni yıla yaklaşılırken bir yanda asgari ücret pazarlıkları sürüyor bir yanda da memurların zam oranları ve bu konudaki beklentileri masada...

Sosyal medyada da bu gündeme yakın bir konu tartışma konusu oldu.

"39 BİN TL MAAŞ YATMIŞ"

Hatay'da öğretmenlik yaptığını belirten bir öğretmenin X hesabından yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı.

Maaşından şikayet eden Yelda isimli öğretmen 8 yıllık memur olmasına rağmen 39 bin TL maaş aldığını söyledi.

Öğretmen kadının yaptığı "8 yıllık sınıf öğretmeniyim 39 bin TL maaş yatımış. Tweet bu kadar" paylaşımı dakikalar içinde binlerce etkileşim aldı.

Öğretmene hak verenlerin yanında aldığı maaşın fazla bile olduğunu söyleyen birçok kullanıcı tepki gösterdi.

TEPKİ ALINCA HESABINI KAPATTI

Paylaşımın tüm sosyal medyada yayılması ve tepkilerin art arda gelmesiyle öğretmen kadın hesabını kapattı.

Öğretmen kadın hesabını kapatsa bile konu hakkındaki tartışmalar devam etti.