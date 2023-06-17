Sosyal medyada tehdit savuran Suriyeli'nin zihinsel engelli olduğu öğrenildi "Suriyelilere laf söyleme, akıllı olun" ifadelerinin bulunduğu video gittikçe yayılırken, bahse konu kişinin zihinsel engelli olduğu öğrenildi. Videoyu çeken kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

İHA

Sosyal medyada yayılan görüntüler gündem oldu.

Bir şahıs, Suriyeli olduğunu belirterek bir takım tehditlerde bulundu.

“Ben Murat Başkan, ben Sultanbeyli oturuyorum, Suriyelilere laf söyleme, akıllı olun" şeklinde konuştuğu video tepkilere yol açınca İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.

Zihinsel engelli olduğu öğrenildi

Sosyal medya ve açık kaynaklardan yapılan araştırmalar ile Twitter hesabından paylaşılan video içeriğinde yer alan şahsın yüzde yetmiş zihinsel engelli raporu bulunan Suriye uyruklu A.A. isimli şahıs olduğu, videoyu çeken ve yayan şahsın ise S.S. isimli şahıs olduğu ve videoyu TikTok isimli sosyal medya platformunda yer alan hesabında da paylaştığı tespit edildi. Şahıslar yakalanarak tahkikat işlemlerine başlandı.

Videoyu çeken kişi hakkında işlem başlatıldı

Konu ile ilgili yakalanan şahıslardan zihinsel engelli olduğu tespit edilen A.A. serbest bırakıldı. S.S. isimli şahıs hakkında ise "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adli işlem başlatıldı.