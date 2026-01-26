Abone ol: Google News

Sosyal medyada terör propagandası yapan sağlık personeline gözaltı

Kocaeli'de sosyal medyada yayılan provokatif akıma katılan hemşire, İstanbul'da gözaltına alındı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 26.01.2026 09:08
  • Kocaeli'de hemşire İ.A., sosyal medyada provokatif bir akıma katılarak video paylaşımı yaptı.
  • Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, hemşirenin etik kurallara aykırı davrandığını belirterek soruşturma başlattı.
  • İ.A., İstanbul'da gözaltına alınarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kocaeli'deki bir kamu hastanesinde hemşire olarak çalışan İ.A., görevi başındayken saçlarını ördüğü videoyu kayda alarak, sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hemşirenin "Devlet Memurları Kanunu" ve "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri"ne aykırı hareket ettiğini vurgulayarak, hakkında gerekli adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

GÖZALTINA ALINDI

Hemşire İ.A.'nın, İstanbul'da kardeşinin evinde gözaltına alındığı ve işlemleri için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

Gündem Haberleri