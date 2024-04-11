Sosyal medyada yeni tehlike: Formalite evlilik için ilan veriyorlar Dijital platformlardaki sitelerde üye olan bir kullanıcı, 50 bin euro karşılığında formalite evlilik yapacağını belirterek Alman vatandaşı olduğunu söyledi.

DHA

Sosyal medyadaki tehlike giderek büyüyor.

Bu kez kullanıcılar formalite evlilik için platformlara üye olmaya başladı.

Yıllar önce tayin, farklı ülkeye yerleşme ümidi ve yabancıların Türkiye'de yaşamasına olanak sağlamak amacıyla yapılan 'formalite evlilikler' şimdilerde dijital platformda yaygın hale geldi.

Kriterlerini paylaşarak eş arıyorlar

Kullanıcılar, evlilik düşüncesinin nedenleri ile taleplerini paylaşıp, belirlediği kriterdeki kişilerle evlenebileceğini duyuruyor.

Binlerce üye sayısıyla dikkati çeken platformlarda bazıları da gerçek evlilik için kendisine uygun eş aradığını belirtiyor.

Dolandırılma tehlikesi

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, internet kullanımının yaygınlaşmasıyla dijital ortamda tanışıp evlenenlerin sayısında artış yaşandığını dile getirdi.

Gündüz, yabancıların Türkiye'de vatandaşlık alabilmesi ya da farklı ülkede yaşamak isteyenlerin para karşılığı formalite evlilik yapmayı teklif ettiği paylaşımların çoğaldığını belirterek, evlilik hayaliyle sosyal medyada arkadaşlık kurduğu kişilere para gönderen internet kullanıcılarını dolandırılma tehlikesine karşı uyardı.

"Para karşılığı formalite evlilik teklif ediliyor"

Son dönemde evlilik hayali kurduğu kişilerce dolandırıldığından yakınan internet kullanıcı sayısında artış olduğundan bahseden Gündüz, çoğu kişinin de utancından şikayetini dile getiremediğini söyledi.

Gündüz, "Bize ilginç gelmeye başlayan şikayetler alıyoruz. İnsanlar bu şikayetleri yanımızda biri yokken yapıyor. Evlilik vaadiyle, formalite evlilik teklifiyle dolandırılma olayları çoğaldı. İnternette eş bulma, evlilik sitelerinin sayısı arttı. Vatandaşlarımız herhangi bir mağduriyette çekinmeden haklarını aramalı. Bu sitelere üye olanlar karşı tarafın para talebini yerine getirmemeli. Bazen karşı taraftaki internet kullanıcısı parası olmadığı ve pasaport parası gibi nedenlerle üyelerden para talep ediyor. Para karşılığı formalite evlilik teklif ediliyor. Sosyal medya kullanıcıları internette tanıştıkları kişilere tanımadan, güvenmeden para göndermesin." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)