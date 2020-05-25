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- Sosyal medyadaki çilek deneyi, izleyenleri şaşırttı
Sosyal medyadaki çilek deneyi, izleyenleri şaşırttı
Sosyal paylaşım sitesi TikTok'ta başlayan ve kısa süre sonra diğer platformlara da yayılan 'çilek deneyi' videoları izleyenleri endişelendirdi.
- Haber Merkezi
- 25.05.2020 - 19:14
Sosyal medyada gündem olan bir TikTok videosunda çilekler tuzlu suda bekletilince ortaya böceklerin ve kurtçukların ortaya çıktığı görüldü.
İZLEYENLER KENDİ DENEYLERİNİ YAPMAYA BAŞLADI
Görüntülerin viral olmasının ardından insanlar kendi deneylerini yapmaya başladı.
TikTok'un ardından Twitter ve Instagram'a da yayılan 'çilek deneyi' videoları, izleyenleri endişelendirdi.