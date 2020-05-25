Dolar
6.8152
0.0102%
Euro
7.4238
-0.0821%
Altın
1727.05
-0.4398%
Borsa
103024.34
0.3657%
G. Altın
378.988
-0.309%
Bitcoin
60273.91
-4.2928%
18ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 18 C

    Sosyal medyadaki çilek deneyi, izleyenleri şaşırttı

    Sosyal paylaşım sitesi TikTok'ta başlayan ve kısa süre sonra diğer platformlara da yayılan 'çilek deneyi' videoları izleyenleri endişelendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2020 - 19:14
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Sosyal medyadaki çilek deneyi, izleyenleri şaşırttı

    Sosyal medyada gündem olan bir TikTok videosunda çilekler tuzlu suda bekletilince ortaya böceklerin ve kurtçukların ortaya çıktığı görüldü.

    İZLEYENLER KENDİ DENEYLERİNİ YAPMAYA BAŞLADI

    Görüntülerin viral olmasının ardından insanlar kendi deneylerini yapmaya başladı.

    TikTok'un ardından Twitter ve Instagram'a da yayılan 'çilek deneyi' videoları, izleyenleri endişelendirdi.

    Sosyal medyadaki çilek deneyi, izleyenleri şaşırttı-İZLE

    Görüş Bildir