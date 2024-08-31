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Sosyal medyadan Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden şüpheli tutuklandı

Sosyal medyadan Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden şüpheli tutuklandı Sosyal medyadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk milletine hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.