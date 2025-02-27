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Haber Merkezi

Trafikte geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlarda bulunan çakar ve tepe lambası kullanımı son yıllarda hızla yaygınlaştı.

Hal böyle olunca trafikte insanlar, neredeyse her yerde sürekli arkalarında kornaya basıp, kendilerinden ısrarla yol isteyen çakarlı araçları görmeye başladı.

Haksız bir şekilde yol hakkı talep eden çakarlı araçlar, çoğu zaman yolcuların da hayatlarını tehlikeye atıyor.

CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL

Geçtiğimiz yıllarda çakarlı araçlar için özel denetimler yapılmış ve yüzlerce araca ceza kesilmişti.

Ancak verilen bu cezaların caydırıcılığı olduğunu söylemek pek de mümkün değil.

LÜKS ARACINA ÇAKAR TAKTIRDI

Denetimler sıkı bir şekilde sürerken İstanbul'da kayıtlara geçen olay vatandaşları şaşırttı.

Cadde üzerinde seyreden ve trafik kurallarını hiçe sayan lüks aracın çakar kullandığı görüldü.

KURALLARI UMURSAMADI

Sürücüsünün kadın olduğu görülen aracın dönüş yasağını ihlal etmesi, sosyal medyada tepki gördü.

GÜNDEM OLDU

O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.