Sosyal medyanın konuştuğu video! Karda yürüyen at yaklaşıyor mu, uzaklaşıyor mu… Bir süredir gündemde olan karda yürüyen siyah atın gizemi henüz çözülemedi. Kimi sosyal medya kullanıcıları atın uzaklaştığını iddia ederken kimileri ise yaklaştığını öne sürüyor. İşte o video.

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ensonhaber.com

Karda yürüyen at videosu, son günlerde sıkça gündemde...

Kısa sürede sosyal medyada viral olan siyah bir at, kullanıcıları adeta ikiye böldü.

7'den 70'e herkesin dikkatle izlediği görüntüde sır çözülemiyor.

'Geliyor mu, gidiyor mu?'

Tartışmalara neden olmasının nedeni ise atın ne yöne yürüdüğünün çözülememesi.

At kameraya yaklaşıyor mu yoksa uzaklaşıyor mu? Sosyal medya kullanıcıları, bunu anlamak için videoyu defalarca kez seyrediyor.

Çoğunluk uzaklaştığını söylüyor

Kimileri yaklaştığını söylerken büyük bir çoğunluk ise uzaklaştığını iddia ediyor.

İşte dillerden düşmeyen o video...