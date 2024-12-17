Sosyal meyanın gündemi: Öğretmen maaşı tartışmasında ikinci perde

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Yeni yıla doğru asgari ücret pazarlığı ve gelecek memur maaşı zamları merakla beklenirken sosyal medyada bir öğretmenin yaptığı paylaşımla öğretmen maaşları tartışması gündeme bomba gibi düştü.

39 bin TL maaş aldığı için şikayet eden Yelda adlı öğretmenin "8 yıllık sınıf öğretmeniyim 39 bin TL maaş yatımış. Tweet bu kadar" paylaşımı sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

ÖĞRETMENLERİN MAAŞI GÜNDEM

Sözü edilen miktarı yeterli, hatta fazla bulanlarla, yetersiz veya ideal bulanlar arasında kıyasıya bir tartışma başladı.

Ek ders ücreti, memur kıdemi vs gibi ayrıntılar üzerinden devam eden tartışmada bir 21 yıllık bir öğretmenin maaş bordrosu tartışmada ikinci perdeyi açtı.

TARTIŞMADA İKİNCİ PERDE: 61 BİN TL MAAŞ

2 çocuklu bir öğretmene ait, tüm vergi, ek ders ve kesintilerin de ayrıntılı şekilde yer aldığı bordro evrağı tüm sosyal medya platformlarının en çok konuşulan görsellerinden biri haline geldi.

Evraktaki net 61 bin 295 TL'lik maaş ise dikkat çekti.

39 bin TL maaş üzerinden başlayan tartışma, miktarın neredeyse 2 katına çıkmasıyla daha da alevlendi.