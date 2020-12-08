Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri bugün başlıyor

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemeleri, bugün itibarıyla vatandaşların hesaplarına yatırılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin 8-15 Aralık arasında hesaplara yatırılacağını belirtti.

"130 BİN ÇOCUK İÇİN 136 MİLYON TL YARDIM"

Aralık ayında SED hizmetinden yararlanan yaklaşık 130 bin çocuk için 136 milyon TL ödeme yapılacağını duyuran Selçuk, "SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz.” ifadesini kullandı.