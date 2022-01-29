Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı

Sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin açıklama yapan Bakan Yanık, “Sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artırıyoruz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yanık engelli ve yaşlı aylıkları, evde bakım yardımı ve çocuklar için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin yapılan artışla birlikte hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Yaşlı ve engelli aylığı tutarlarının artırıldığına işaret eden Bakan Yanık, yaşlı aylığının 828 TL’den bin 084 TL’ye, yüzde 40-69 engelli aylığının 661 TL’den 865 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığının da 991 TL’den bin 298 TL’ye yükseldiği bilgisini paylaştı.

18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 661 TL’den 865 TL’ye yükseldiğini kaydeden Bakan Yanık, ağır silikozis hastalarının aylığının bin 819 TL’den 2 bin 382 TL’ye çıktığını açıkladı.

EVDE BAKIM YARDIMI 2 BİN 354 TL’YE ÇIKTI

Bakan Yanık, aylık ortalama 535 bin engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığının altını çizdi. Ayrıca, 2022 yılı ocak-temmuz dönemi için evde bakım yardımının bin 798 TL’den 2 bin 354 TL’ye çıkarıldığını kaydetti.

SOSYAL EKONOMİK DESTEK ÖDEMELERİ ARTTI

Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurgulayan Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED hizmeti sunulduğunu kaydetti. Bakan Yanık bu kapsamda, “SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama bin 259 TL’den bin 649 TL’ye yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması bin 964 TL’den 2 bin 572 TL’ye çıkarıldı." dedi.

“SOSYAL HAYATA DAHA GÜÇLÜ ENTEGRE OLMALARINI AMAÇLIYORUZ”

Uygulanan sosyal hizmet modelleri ile düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçlar doğrultusunda desteklendiğini vurgulayan Bakan Yanık, dezavantajlı durumdaki bireylerin çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile desteklendiğini kaydeden Bakan Yanık şunları söyledi:

“Sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artırıyoruz. Sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı bin 84 TL’ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığı ve engelli yakını aylığı 865 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı bin 298 TL’ye, evde bakım yardımı 2 bin 354 TL’ye, Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de bin 649 TL’ye yükseldi.”

Ekonomik olarak desteklenen, çalışabilecek durumdaki birey ve aileleri üretim ile istihdama yönelik projelerle buluşturduklarını ifade eden Bakan Yanık, “Düşük gelirli vatandaşlarımızın bu projelerle ekonomik ve sosyal hayata daha güçlü şekilde entegre olmasını amaçlıyoruz.” cümlelerini de ekledi.