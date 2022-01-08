Sosyal yardımlar ne kadar oldu? 2022 sosyal yardım zamları

Sosyal yardımlar ne kadar oldu? 2022 sosyal yardım zamları

Asgari ücretin artmasının ardından, verilen sosyal yardımlara zam geldi. 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylığı gibi sosyal yardım ücretleri, 2022 yılında zamlı olarak hesaplara yatacak.

Devlet ihtiyacı olan tüm vatandaşlara el uzatarak, onların mağdur olmasını engelleyen politikalara imza atıyor.

Birçok sosyal yardım desteği veren devlet, bu yardımların asgari ücrete gelen zamla birlikte yükselmesine katkı sağlıyor.

2022 yılında asgari ücretin artmasının ardından 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylığı, doğum yardımı gibi sosyal yardım ücretleri zamlandı.

Bu sosyal yardımları alan vatandaşlar, 2022 yılında gelecek zammı ve tam olarak alacakları ücreti merak ediyor.

Peki, Sosyal yardımlar ne kadar oldu? İşte 2022 yılı sosyal yardım zamları...

2022 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

2022 yılında 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş, 828,21 liradan memur maaş katsayısındaki yüzde 30.95 artışla bin 84 lira 54 kuruşa çıktı.

2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2022 yılında bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan bin 797 lira tutarındaki evde bakım desteği, yüzde 30.95 artışla 2 bin 354 liraya yükseldi.

2022 YILI ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 661,13 liradan 865,75 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 991,69 liradan bin 298 liraya çıktı.

2022 DOĞUM YARDIMI NE KADAR OLDU?

Asgari ücret 2022 yılı için net 4 bin 253 lira 40 kuruş oldu. Buna göre yeni yıldan itibaren doğum yapan annelere en düşük, 12 bin 454 lira doğum parası verilecek.

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