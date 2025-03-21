Türkiye kamuoyunun gündemi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yapılan operasyon...
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 şüpheli, geçtiğimiz günlerde "suç örgütü, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma" gibi birçok suçlamayla gözaltına alındı.
İNŞAAT ŞİRKETİNDEKİ YOLSUZLUKLA SERVET
Gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun emniyetteki sorgu işlemeleri sürerken soruşturmaya MASAK raporları da dahil oldu.
Soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun inşaat şirketinde İBB başkanlığına başladığı ilk 3 yılda tam 117 taşınmazı satın aldığı ortaya çıkmış, yolsuzluk gerekçesiyle şirkete de el konulmuştu.
Yaşanan bu gelişmeler sonrası CHP halka sokağa çıkma çağrısı yaparken destek veren gruplardan biri tezatlığıyla dikkat çekti.
CHE İLE İMAMOĞLU'NA DESTEK
Türk solu olarak görülen sosyalistler,, CHP'nin sokak davetine uyarak İmamoğlu'na destek için eyleme başladı.
Eylemdeki görüntülerde ise sosyalistler, kapitalizm karşısında mücadelesiyle bilinen sosyalist lider Che Guevara'lı flamalarla İmamoğlu için yürüdü.
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