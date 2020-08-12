Sosyete damat söylemi Berat Albayrak'ı güldürdü

CNN Türk canlı yayınında Ahmet Hakan'ın "Bu sosyete damat nereden çıktı" diye sorması üzerine Bakan Albayrak uzun süre güldü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide yaşanan gelişmelere ilişkin CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

SOSYETE DAMAT NEREDEN ÇIKTI

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Berat Albayrak'ı "sosyete damat" olarak nitelendirmesini hatırlatan Ahmet Hakan, "Bu sosyete damat nereden çıktı? Bu kelimeyi neye dayanarak kullanmış" diye sordu.

LAFA BAKILIR, SÖYLEYENE BAKILIR...

Bu ifade üzerine kahkaha atan Bakan Berat Albayrak, "Onu ben bilmiyorum. Hiç merak etmiyorum. Lafa bakılır, söyleyen bakılır denir ya. Türkiye'deki muhalefetin içler acısı durumu orada. Ben çok sosyal bir insanımdır. Herkesle konuşursunuz. Ancak karşınızdaki insanın aklıyla dalga geçercesine, bilinçli ve sistematik bir harp taktiğiyle Berat Albayrak üzerinden bir operasyon.. Halk da bunu her geçen gün görüyor... Toplum da bunu görüyor. Konu Berat Albayrak değil. Berat Albayrak bugün var yarın yok. Berat Albayrak gitse kim gelirse gelsin... Ekonomi başta olmak üzere bu ülke paradigma değişikliğini başlattı." ifadelerini kullandı.

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