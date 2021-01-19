Sosyolog Nur Vergin kimdir? Prof. Dr. Nur Vergin öldü mü, kaç yaşındaydı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca akşam saatlerinde paylaştığı bir tweetle ünlü profesörün hayattını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Bu toprakların önemli değerlerinden birini, Prof. Dr. Nur Vergin Hocamızı kaybettik. İlim ve fazilet sahibi bir insandı. Hakkıyla ilminden istifade edemedik. Eserlerinden yeni nesillerin istifade etmesi temennisiyle, hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. " ifadelerini kullandı.

PROF. DR. NUR VERGİN KİMDİR?

Prof. Dr. Nur Vergin'in babası Atatürk'ün çocukluk arkadaşı Nuri Conker'in oğlu 1912 Selanik doğumlu Mahmut Conker'dir.

Diplomat Mahmut Conker İstanbul Park Otel'den atlayarak intihar edince Müşerref Hanım ikinci evliliğini Büyükelçi Nurettin Vergin'le yapmıştır.

Özetle Atatürk'ün çocukluk arkadaşı, yakın dostu Nuri Coker, Prof. Nur Vergin'in dedesidir.

Profesör Nur Vergin, 21 Eylül 1941 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Çocukluğu ve gençlik dönemi yurt dışında geçti ve Paris Sorbonne Üniversitesinde sosyoloji eğitimi aldı.

Türkiye'ye 1973 yılında dönen Vergin, 1 yıl sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde çalışmaya başladı.

Sosyoloji doçentliğini 1980'de tamamladı, bir dönem İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde çalıştı. Buradaki çalışmalarıyla profesör unvanına erişen Nur Vergin, Marmara ve Bilkent üniversitelerinde de öğretim üyeliği yaptı.

Siyasetin sosyolojisi, Din, toplum, ve siyasal sistem yazdığı kitaplardan bazıları olarak yer alıyor. 18 Ocak 2021 günü hayatını kaybetti.