Euro
9.0465
0.12%
Dolar
7.4748
0.02%
Altın
441.64
-0.06%
Borsa
1.557
0%
Bitcoin
274.850
2.94%
EXEN Coin
17.12
5.67%
-6ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli -6 C

    Sosyolog Nur Vergin kimdir? Prof. Dr. Nur Vergin öldü mü, kaç yaşındaydı?

    Sosyal bilimler alanlarındaki çalışmalarıyla Türkiye'nin önemli sosyologlarından biri olan Nur Vergin evinde ölü bulundu. Peki Nur Vergin kimdir? Nur Vergin kaç yaşında, nereli?
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2021 - 08:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sosyolog Nur Vergin kimdir? Prof. Dr. Nur Vergin öldü mü, kaç yaşındaydı?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca akşam saatlerinde paylaştığı bir tweetle ünlü profesörün hayattını kaybettiğini duyurdu.

    Bakan Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Bu toprakların önemli değerlerinden birini, Prof. Dr. Nur Vergin Hocamızı kaybettik. İlim ve fazilet sahibi bir insandı. Hakkıyla ilminden istifade edemedik. Eserlerinden yeni nesillerin istifade etmesi temennisiyle, hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. " ifadelerini kullandı.

    PROF. DR. NUR VERGİN KİMDİR?

    Prof. Dr. Nur Vergin'in babası Atatürk'ün çocukluk arkadaşı Nuri Conker'in oğlu 1912 Selanik doğumlu Mahmut Conker'dir.

    Diplomat Mahmut Conker İstanbul Park Otel'den atlayarak intihar edince Müşerref Hanım ikinci evliliğini Büyükelçi Nurettin Vergin'le yapmıştır.

    Özetle Atatürk'ün çocukluk arkadaşı, yakın dostu Nuri Coker, Prof. Nur Vergin'in dedesidir.

    Profesör Nur Vergin, 21 Eylül 1941 tarihinde  İstanbul’da dünyaya geldi. Çocukluğu ve gençlik dönemi yurt dışında geçti ve Paris Sorbonne Üniversitesinde sosyoloji eğitimi aldı.

    Türkiye'ye 1973 yılında dönen Vergin, 1 yıl sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde çalışmaya başladı.

    Sosyoloji doçentliğini 1980'de tamamladı, bir dönem İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde çalıştı. Buradaki çalışmalarıyla profesör unvanına erişen Nur Vergin, Marmara ve Bilkent üniversitelerinde de öğretim üyeliği yaptı.

    Siyasetin sosyolojisi, Din, toplum, ve siyasal sistem yazdığı kitaplardan bazıları olarak yer alıyor. 18 Ocak 2021 günü hayatını kaybetti.

    NUR VERGİN ÖLÜM NEDENİ NEDİR?

    Siyaset sosyoloğu olan Profesör Nur Vergin İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki evinde ölü bulundu.

    Vergin'in komşuları 80 yaşındaki Vergin’den 2 gündür bilgi alamayınca polise bilgi verdi.

    Alzheimer hastası olduğu belirtilen Vergin'in adresine saat 17.00 sıralarında giden ekipler, kapıyı çaldı. Açan kimse olmayınca çilingir çağrıldı.

    İçeriye giren ekipler, Prof. Nur Vergin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince yapılan ön incelemede sosyolog Vergin’in ölümünde şüpheli bir durum olmadığı belirtildi. Nur Vergin'in ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir