Sosyolog Yasin Aktay: Solculara göre AK Partili kesim hiç iyi bir şey yapamaz

Sosyolog Yasin Aktay: Solculara göre AK Partili kesim hiç iyi bir şey yapamaz

Arafta Sorular programında Esra Elönü'nün konuğu olan Yasin Aktay, sol kesimin AK Parti'nin hizmet politikasına karşı bakış açısını değerlendirdi.

24 TV ekranlarında Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu Sosyolog Yazar Prof. Dr. Yasin Aktay oldu.Programda Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Aktay, gündeme ilişkin açıklamalar da bulundu.

25. ve 26. dönem AK Parti Siirt Milletvekilliği görevinde de bulunan Aktay, hükümetin hizmet politikalarını değerlendirdi.

Yapılan projelerde sok kesimin rahatsızlığına değinen Aktay, sol kesimin muhafazakar kesimin hiç iyi bir şey yapamaz görüşünde olduğunu vurguladı.

"Sol kesimde kıskançlık görüyorum"

Aktay, bunu kıskançlık olarak gördüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Sol kesimde ben kesinlikle kıskançlık olarak görüyorum iyi bişey yaptığımız zaman bize yakıştırmıyorlar.

AK Partili bi insan iyi bişey yapamaz. Yapıyorsa işin içinde hele de yatırım varsa 'parayı götürüyorlardır' diyorlar.

Sosyolog Yasin Aktay: Solculara göre AK Partili kesim hiç iyi bir şey yapamaz VİDEO



"Siirt'e 100 milyon dolarlı yatırım getirdim"

Yeni bir iş adamın önü açılmaya çalışıyor, devletin imkanları peşkeş çekiliyor diyorlar. Yani ben ne yaptığımı kendim biliyorum. Siirt gibi bir yere 100 milyon dolarlık yabancı yatırımı ikna edip, Siirt'e getirmek.

Ben Siirt'e milletvekil olarak seçildiğim zaman bi sosyolojik perspektifim var bi Arap tanışıklığım var, bunları ben bir araya getirdim bir kuruş para almadan yaptım. Niçin yaptım kendi şehrime görevim var.

"Muhafazakar kesimin iyi bir şey yaptığını görünce çamur atıyor"





Belirli gruplardan bahsederken içlerinden birtakım insanları yine ayırt edelim, biz yine vicdan ölçülerinden kaçmayalım. Gerçekten sola inanan, solun iyiliğine inana birtakım insanları tenzi edelim ama bir sol kesim var. O sol kesim gerçekten muhafazakar kesimin iyi bir şey yapacağına inanmıyor. Gördüğü zaman çamur atmaya çalışıyor."