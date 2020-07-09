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Bakan Soylu: Kimin ihmali varsa gereği yerine getirilecek

Bakan Soylu: Kimin ihmali varsa gereği yerine getirilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Burada kimin en ufak bir ihmali söz konusuysa herkes bilmelidir ki bunun gereği yerine getirilecektir." dedi.