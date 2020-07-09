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    Bakan Soylu: Kimin ihmali varsa gereği yerine getirilecek

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Burada kimin en ufak bir ihmali söz konusuysa herkes bilmelidir ki bunun gereği yerine getirilecektir." dedi.
    • AA
    • 09.07.2020 - 18:50
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    Bakan Soylu: Kimin ihmali varsa gereği yerine getirilecek

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Taşkısığı Mahallesi'nde yaşanan patlamayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "En ufak ihmal doğrultusunda gereği neyse yerine getirilecek. Bu fabrikanın buradaki çalışma iznini Sakarya Valiliği ilk önce askıya alacak ardından da iptal işlemlerini gerçekleştirecek." dedi.

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