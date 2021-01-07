Soylu, 'yeni' Gezi sorusunu yanıtladı: Halep oradaysa arşın burada

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen protestolarlar ikinci bir Gezi kalkışmasına dönüşür mü?" sorusuna "Halep oradaysa arşın burada" yanıtını verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı düzenlenen protestolara ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

Soylu, "Boğaziçi Üniversitesi için eylem çağrıları yapılıyor. Siyasilerin de oraya gittiğini görüyoruz. Eyleme destek verenler var. Olayları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"2020, salgın nedeniyle hakikaten tüm dünyanın çok zorlanarak geçirdiği bir yıl oldu. Dikkat ederseniz dünyada birçok karmaşa olmasına rağmen Türkiye’de önemli bir şey yaşanmadı. Salgının getirdiği bu kadar zorluğa rağmen, kamu düzeni, kamu güvenliği, huzuru ve asayişi bakımında Türkiye müstesna bir dönem geçiriyor.

"DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNDE SALGININ GETİRDİĞİ SORUNLAR ASAYİŞ EKSİKLİĞİNE YOL AÇTI"

Dünyanın gelişmiş ülkelerine baktığımız zaman, sadece Fransa da değil Avrupa’nın diğer ülkelerinde de salgının getirdiği sonuçlar asayiş eksikliğine yol açtı. Türkiye ise bunu hakikaten müstesna bir anlayışla geçirdi.

Şimdi bundan rahatsız olanlar olabilir. ‘Bu kadar zorlu bir dönemi Türkiye nasıl bu kadar dinginlik içerisinde geçiriyor?’ diye bundan rahatsız olanlar olabilir. Burayı da kaşımak isteyenler olabilir. Ama ne milletimiz ne de biz buna müsaade ederiz."

"HALEP ORADAYSA ARŞIN BURADA"

İçişleri Bakanı Soylu son olarak, "Peki bunların yeni bir Gezi çıkarma kapasiteleri var mı?" sorusu üzerine "Halep oradaysa arşın burada" yanıtını verdi.