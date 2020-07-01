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    Soylu'dan Buldan'a Dağ filmi göndermesi

    Bakan Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın "Biz de La Casa De Papel'in son sezonunu bekliyorduk" şeklindeki paylaşımına Dağ 2 filminden bir alıntıyla yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2020 - 21:47
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    Soylu'dan Buldan'a Dağ filmi göndermesi #1

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyada düzenleme yapılacağına ilişkin açıklamalarının ardından muhalefet liderlerinden gelen tepkilere HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da katılmıştı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu'nun düzenlemeye bir gönderme yaparak paylaştığı tweeti Buldan, "Biz de La Casa De Papel'in son sezonunu bekliyorduk" ifadeleriyle alıntılamıştı.

    "ÖNEMLİ OLAN İKİ ŞEY VAR..."

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Buldan'ın tweetini alıntılayarak bir paylaşım yaptı.

    Soylu paylaşımında, “Önemli olan iki şey var arkadaşlar... Vatan ve yanınızdaki adam. Dağ II" ifadelerini kullandı.

    Soylu'dan Buldan'a Dağ filmi göndermesi #2

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