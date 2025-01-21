Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen ve ailesi otel yangınında yaşamını yitirdi

Haber Merkezi

Bolu'daki yangın faciasından acı haberler gelmeye devam ediyor.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde yangın çıktı.

Oteli saran yangın, 66 canımıza mezar oldu.

ALEVLERİN SARDIĞI OTEL 66 CANIMIZA MEZAR OLDU

Faciadan 51 vatandaşımız ise yaralı olarak kurtuldu.

Çıkan yangından Sözcü gazetesi yazarlarından Nedim Türkmen’in de olduğu, kendisinden uzun saatler haber alınamadığı duyurulmuştu.

O İSİMLERDEN BİRİ DE NEDİM TÜRKMEN'Dİ: AİLESİYLE BİRLİKTE YAŞAMINI YİTİRDİ

Türkmen'in kızı Ala Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailemden haber yok, yangında mahsuruz. Acil yardım." ifadelerini kullanmıştı.

Alınan bilgilere göre hayatını kaybeden 66 kişi arasında Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen ve ailesinin de olduğu öğrenildi.