Sözcü gazetesi zam kararı aldı

Basılı gazetelerin tirajları son yıllarda düzenli olarak düşerken; insanlar artık haberleri internet üzerinden okuyor.
Bu da basılı gazetelerin ekonomik olarak hayatta kalmasını zorlaştırıyor.
Onlardan biri de muhalefete yakınlığı ile bilinen Sözcü gazetesi...
Sözcü gazetesi bugünkü baskısında ekonomik olarak zor zamanlar yaşadıklarını okuyucularına duyurdu.
Bu duyuruyu ise duygusal bir yazıyla yapan Sözcü gazetesi, daha sonra zam yapacaklarını açıkladı.
20 LİRA OLDU
An itibarıyla 15 liraya satılan gazete, 5 lira zamlanarak 20 liraya yükseldi.
Sözcü ise zam kararını şu sözlerle duyurdu;
"RIZKINIZDAN KESİP BİZİ AYAKTA TUTTUNUZ"
Bu gazete sizin;27 Haziran 2007'den bu yana bayiye gidip parasını verip alan kişinin. Bizi siz kamu bankalarına, holdinglere ya da belediyelere muhtaç etmediniz. Rızkınızdan kestiğiniz parayla ayakta tuttunuz. Türkiye'nin tek bağımsız gazetesinin sahibi oldunuz. Sizin adınıza haber alma hakkınızı savunduk, savunuyoruz. Ülkemiz, geleceğimiz ve demokrasimiz için faydalı olduk olacağız. Şimdi şartlar bizi zorluyor. Birlerinin değil halkın Sözcü'sü olarak yolumuza devam etmek için yarından itibaren fiyatımızı 20 lira yapacağız. Bu fedakarlığı istediğimiz için anlayışınıza sığınıyoruz.
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