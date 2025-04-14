Sözcü gazetesi zam kararı aldı

Haber Merkezi

Basılı gazetelerin tirajları son yıllarda düzenli olarak düşerken; insanlar artık haberleri internet üzerinden okuyor.

Bu da basılı gazetelerin ekonomik olarak hayatta kalmasını zorlaştırıyor.

Onlardan biri de muhalefete yakınlığı ile bilinen Sözcü gazetesi...

Sözcü gazetesi bugünkü baskısında ekonomik olarak zor zamanlar yaşadıklarını okuyucularına duyurdu.

Bu duyuruyu ise duygusal bir yazıyla yapan Sözcü gazetesi, daha sonra zam yapacaklarını açıkladı.

20 LİRA OLDU

An itibarıyla 15 liraya satılan gazete, 5 lira zamlanarak 20 liraya yükseldi.

Sözcü ise zam kararını şu sözlerle duyurdu;

"RIZKINIZDAN KESİP BİZİ AYAKTA TUTTUNUZ"