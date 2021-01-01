Sözcü Gazetesi'ne soruşturma açıldı

2020'nin felaketlerinden biri olarak Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasını gösteren Sözcü gazetesine, Basın İlan Kurumu tarafından soruşturma başlatıldı.

Sözcü Gazetesi, 2021 yılının ilk gününde, geçen yılın felaketlerini ele aldığı bir haber yayınlamıştı.

"2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" manşetinde Ayasofya'nın cami olmasını da ele alan gazete, oldukça tepki çekti.

Deprem, çığ, korona gibi felaketlerin yer aldığı manşete Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasını da ekleyerek tepki çeken gazeteye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sert eleştirilerde bulunmuştu.

SORUŞTURMA AÇILDI

Basın İlan Kurumu, Sözcü'nün felaket manşetinin ardından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

"KİMSE PARA VERİP DE ALMASIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Sözcü'ye yönelik eleştirilerinde, "Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın. Ayasofya, 2020 yılının adeta taçlı yıldızıdır." ifadeleri yer almıştı.