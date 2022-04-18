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    Sözcü Kalın, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırıyı lanetledi

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı lanetledi.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 19:35
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    Sözcü Kalın, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırıyı lanetledi

    İsveç'in Linköping kentinde Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, polis eşliğinde Müslümanların yaşadığı bölgede halka açık bir alana gelmişti.

    Elindeki Kur'an-ı Kerim'i yere bırakan Paludan, tepkilere aldırış etmeden çakmakla tutuşturduğu Kur'an'ı Kerim'i yaktmıştı.

    Yaşanan bu çirkin provokasyona tepkiler dinmek bilmiyor.

    "İslam düşmanlığını sıradanlaştıran ideolojiler ve hukuk yorumları böylesi bir cinnet hali üretir"

    Son olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

    "İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakacak kadar ileri giden ırkçılığı ve onu besleyen zihniyeti lanetliyorum. İslam düşmanlığını sıradanlaştıran ideolojiler ve hukuk yorumları böylesi bir cinnet hali üretir. Bu nefret ideolojilerine karşı el birliğiyle mücadeleye devam edeceğiz."

    İsveç'te aşırı sağcı politikacıdan polis korumasında Kur'an-ı Kerim provokasyonu

    Sözcü Kalın, İsveç te Kur an-ı Kerim e saldırıyı lanetledi #1


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