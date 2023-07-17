Sözcü TV muhabirinin Hatay'da yangın provokasyonu: Al işte hortum burada Hatay'da yangına müdahale edilmediği yönünde algı yapan Sözcü muhabirine canlı yayında tepki gösteren AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, hortumu ve uçakları göstererek "Gidin başka yerde algı yapın" dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye, her yaz olduğu gibi havalar ısınınca orman yangınları konusunda teyakkuza geçti.

Tüm önlemlere rağmen özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında birçok bölgede yangın çıktı.

Son günlerde ise Hatay, Mersin ve Çanakkale'de yoğunlaşan yangınlara müdahale hem havadan hem de karadan devam ediyor.

Sözcü'nün orman yangını provokasyonu

Orman işçileri, itfaiye ekipleri, asker, polis ve jandarma gibi tüm ekipler teyyakkuz halinde yangınlara müdahale ederken muhalif kanallar algı yapmaya başladı.

Hatay'ın Müftüler köyüne giden Sözcü TV ekibi, bölgedeki çalışmaları gölgeleyerek yangına müdahale edilmediğini iddia etti.

Bölgeye hakim olduğunu, kendisinin de Hataylı olduğunu söyleyen Sözcü muhabiri, bölge sakinlerinin kendi çabalarıyla yangını söndürmeye çalıştığını söyledi.

Müdahale edilmiyor derken uçak ekrana yansıdı

Muhabir bu iddiaları dile getirirken kadraja giren söndürme uçaklarının su boşalttığı görüldü.

Yangının çıktığı bölgeye ilerleyen muhabi,r bu kez beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

AK Partili vekil yangının çıktığı bölgede

Canlı yayında çalışmaları görmezden gelen muhabir, yanıltıcı bilgileri sıralarken AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel'in orada olabileceğini aklından geçirmiyordu.

Yapılan yayını ve yanlış bilgilendirmeyi gören Özel, yayına müdahale etti.

Kendisinin milletvekili olarak yangının çıktığı bölgede bulunduğunu belirten Özel, birçok bürokratın da sahada olduğunu söyledi.

"Uçaklar burada, yapmayın"

Yanıltıcı bilgi vermeye devam eden muhabire Özel, "Ben Hatay Milletvekiliyim. Uçaklar burada. Yapmayın Allah aşkına. Bakın bu hortum orman ekiplerinin. Gidin başka yerde algı yapın." sözleriyle tepki gösterdi.