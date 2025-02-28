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40 yıllık terör belasından kurtulmaya yönelik önemli bir adım atılırken Terörsüz Türkiye dönemi başladı.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve örgütü lağvetme çağrısı İmralı heyetindeki Pervin Buldan tarafından okundu.

Buldan'dan önce ise Ahmet Türk, metnin Kürtçesini okudu.

SÖZCÜ TV, KÜRTÇE KISMI YAYINLAMADI

Bu durum Sözcü TV'nin sansürü ile gündeme oturdu.

Kanalın sunucularından Serap Belovacıklı, Kürtçe çağrıyı yayına vermeyeceklerini söyledi.

Kanalın bu tutumu tepkilere neden olurken çağrıdan sonra durum değerlendirmesi yapmak üzere konuk alınan CHP'li Mustafa Balbay ile de konu üzerinde tartışma yaşandı.

"ANADİLE SAYGIMIZ VAR"

Balbay, "Kürtçeyi okumak... Tabii ki çok hassas bir durum. İnsanların ana diline saygımız var. Bu topraklarda sadece Adapazarı bölgesinde 35 anadil var." dedi.

BALBAY'A TEPKİ: "BENİM DE ANNEANNEM LAZCA KONUŞURDU"

Balbay'ın anadile saygı vurgusuna Belovacıklı kendi anadilinin de farklı olduğunu örnek vererek tepki gösterdi.

Belovacıklı, "Vallahi şöyle söyleyeyim size beni rahmetli annem Laz’dı, babam Çerkes… Benim anneannem Lazca konuşurdu. Ben hiçbir zaman çıkıp da ‘vay efendim Lazca anadil olsun, benim dilim bu diye bir çağrıda bulunmadım." ifadelerini kullandı.