Sözcü yazarından küstah Kabe ve hac yazısı

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2025'in hac heyecanı başladı.

Kuralar çekilirken Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 hac kuralarında ismi çıkanların kesin kayıtlarını 15 Kasım'a kadar yapabileceğini bildirdi.

Bu gündemde Sözcü yazarı Necati Doğru, küstah bir yazı kaleme aldı.

ÇİRKİN KABE İRONİSİ

VIP hacı ve cennet başlıklı yazıda, hac maliyetleri üzerinden değerlendirmelerde bulunan Doğru, dini değerlerle dalga geçerek büyük bir skandala imza attı.

İnsanların manevi duygularını hedef alan Doğru, Kabe sayısının az olduğunu, yeni Kabeler kurulması gerektiğini yazdı.

İroninin dozunu kaçıran Doğru, "Arz ve talep ve piyasa. Bütün dünyada Müslümanların sayısı 2 milyarı geçti. Kabe ise tek kaldı." ifadelerini kullandı.

"HER ÜLKEYE BİR KABE"

Yeni Kabeler için adresler de veren Doğru, yazısına şöyle devam etti:

"Kabe sayısı artırılsa! Türkiye'de Konya'ya, İran'da Kum kentine, Mısır'da Kahire'de. Irak'ta, Libya'da, Kenya'da Müslüman nüfusun yüksek olduğu Endonezya'da birer Kabe daha inşa edilse ve dünyada 1 Kabe değil 100 Kabe olsa bunun gerçeklemesi için de ilk adımı Türkiye'den Diyanet İşleri Başkanı, Türkiye'nin yetiştirdiği sözü dinlenir din adamları atsalar; "Her Müslüman Ülkeye Bir Kabe" reformunu gerçekleştirseler; işte o zaman büyük yenilik olmaz mı?"

Doğru'nun bu dini değerleri ayaklar altına alan ifadeleri büyük tepki çekti.

Bu çirkin ifadeler özellikle sosyal medyada gündem olurken gazete ve yazara tepki yağdı.